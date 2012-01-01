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Гольциус и Пеликанья компания

Гольциус и Пеликанья компания (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, Goltzius and the Pelican Company
Комедии122 мин18+

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Сюжет

Зимой 1590 года в Кольмаре голландский типограф и гравeр Хендрик Гольциус и его Пеликанья компания печатных мастеров с их жeнами и любовницами из театрального мира приступают к работе над постановкой перед свитой Маркиза серии спектаклей по эротическим рассказам.

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Информация

Качество
SD
Жанры
Комедии

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
6.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гольциус и Пеликанья компания»

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