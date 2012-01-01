Гольциус и Пеликанья компания (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, Goltzius and the Pelican Company
Комедии122 мин18+
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Сюжет
Зимой 1590 года в Кольмаре голландский типограф и гравeр Хендрик Гольциус и его Пеликанья компания печатных мастеров с их жeнами и любовницами из театрального мира приступают к работе над постановкой перед свитой Маркиза серии спектаклей по эротическим рассказам.
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Информация
КачествоSD
ЖанрыКомедии
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Питер
Гринуэй
- РНАктёр
Рэмси
Наср
- Актёр
Ф.
Мюррэй Абрахам
- ХЭАктёр
Хендрик
Эртз
- ББАктёр
Борис
Бакал
- ДМАктёр
Джулио
Мария Беррути
- ФДАктёр
Франческо
Де Вито
- ПДАктёр
Пиппо
Дельбоно
- Актёр
Ларс
Айдингер
- АЛАктриса
Анне
Луизе Хассинг
- ЛМАктриса
Лизетт
Малидор
- Сценарист
Питер
Гринуэй
- ККПродюсер
Кеес
Касандер
- МДПродюсер
Майк
Дауни
- КДПродюсер
Катрин
Дюссар
- ИХХудожник
Иво
Хусняк
- ББХудожница
Бланка
Будак