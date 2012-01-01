Гольциус и Пеликанья компания (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

Зимой 1590 года в Кольмаре голландский типограф и гравeр Хендрик Гольциус и его Пеликанья компания печатных мастеров с их жeнами и любовницами из театрального мира приступают к работе над постановкой перед свитой Маркиза серии спектаклей по эротическим рассказам.



Гольциус и Пеликанья компания смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.