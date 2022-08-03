Голоса (фильм, 2015) смотреть онлайн

Джерри — оптимистичный, приятный парень, но он душевно болен и в последнее время не принимал назначенные ему препараты. В своих галлюцинациях он видит, как его кот предлагает ему стать серийным убийцей, в то время как его пес пытается убедить его, что он хороший человек.

