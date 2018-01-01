Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Голоса»

Режиссёры

Дэн МакКормак

Dan McCormack
Режиссёр

Актёры

Стокард Ченнинг

Stockard Channing
АктрисаDr. Grover
Роб Морроу

Rob Morrow
АктёрJeff
Кэмпбелл Скотт

Campbell Scott
АктёрJohn
Мэри МакКормак

Mary McCormack
АктрисаAnna
Иван Х. Мигель

Ivan H. Migel
АктёрFlotsam Chef

Сценаристы

Дэн МакКормак

Dan McCormack
Сценарист

Продюсеры

Дебора Капогроссо

Deborah Capogrosso
Продюсер
Шелли Стронг

Shelly Strong
Продюсер
Рут Чарни

Ruth Charny
Продюсер
Роберт Е. Барук

Robert E. Baruc
Продюсер

Художники

Кара Крессман

Kara Cressman
Художница
Бентли Вуд

Bentley Wood
Художник
Катрин Мари Томас

Catherine Marie Thomas
Художница
Майкл Крантц

Michael Krantz
Художник

Монтажёры

Мартин Хантер

Martin Hunter
Монтажёр

Композиторы

Уильям Т. Стромберг

William T. Stromberg
Композитор