Актёры и съёмочная группа фильма «Голоса»

Режиссёры

Франко Джиральди

Franco Giraldi
Режиссёр

Актёры

Эрика Бланк

Erika Blanc
АктрисаAugusta
Габриэле Лавиа

Gabriele Lavia
АктёрGlauco
Винченцо Кривелло

Vincenzo Crivello
Актёр
Валерия Бруни-Тедески

Valeria Bruni Tedeschi
АктрисаMichela
Мики Манойлович

Miki Manojlovic
АктёрNando Pepi

Сценаристы

Алессио Кремонини

Alessio Cremonini
Сценарист
Серена Бруноло

Serena Brugnolo
Сценарист
Франко Джиральди

Franco Giraldi
Сценарист
Кьяра Лаудани

Chiara Laudani
Сценарист

Продюсеры

Амедео Летиция

Amedeo Letizia
Продюсер
Мариэлла Ли Сакки

Mariella Li Sacchi
Продюсер

Художники

Лоретта Калваниз

Loretta Calvanese
Художница
Мария Фонтана Арнальди

Maria Fontana Arnaldi
Художница

Монтажёры

Марина Ваттерони

Marina Vatteroni
Монтажёр

Композиторы

Маурицио Абени

Maurizio Abeni
Композитор