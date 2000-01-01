Голоса (фильм, 2000) смотреть онлайн

Загадочная история о двух соседках, которые не успели стать подругами, потому что одна из них Анджела — погибает при загадочных обстоятельствах. Вторая — Мишель — решает раскрыть тайну гибели Анджелы. В результате расследования она узнает, что ее подруга, самоуверенная и блестящая женщина, была очень несчастна: ее совратил близкий друг, у нее была порочная связь с приемным отцом, ей завидовали и ее ненавидели другие женщины. Какова же причина ее гибели?



