Голоса (фильм, 2000) смотреть онлайн

У Рэя психическое заболевание. После последнего приступа его поместили в лечебницу, а обратно выпустили лишь под опеку его заботливого брата Пита. Пока Рэй отчаянно пытается сохранить душевное равновесие, Пит помимо помощи брату озабочен еще и своей карьерой и личной жизнью. Вскоре Рэй знакомится с Лорой и влюбляется в нее...



Голоса смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.