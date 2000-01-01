Голоса (фильм, 2000) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Фил и Анна - прекрасная молодая пара. Они живут в престижном районе Манхэттена, но их благополучие - лишь видимость. Супруги подозревают друг друга в неверности и с маниакальным упорством ищут самые незначительные улики, доказывающие их подозрения. Фил обращается к своему лучшему другу, адвокату Джону.
Наняв с его помощью частного сыщика Джордана, не брезгующего никакими средствами, Фил рассчитывает добыть доказательства измены жены. Тем временем Анна ищет утешения в сеансах психотерапии доктора Гловер.
В конфликт втягивается все больше друзей и знакомых, каждый из которых стремится «устранить проблему». Жизнь супругов и их близких погружается в нескончаемый хаос безумия...
Рейтинг
- ДМРежиссёр
Дэн
МакКормак
- СЧАктриса
Стокард
Ченнинг
- РМАктёр
Роб
Морроу
- КСАктёр
Кэмпбелл
Скотт
- ММАктриса
Мэри
МакКормак
- ИХАктёр
Иван
Х. Мигель
- ДМСценарист
Дэн
МакКормак
- ДКПродюсер
Дебора
Капогроссо
- ШСПродюсер
Шелли
Стронг
- РЧПродюсер
Рут
Чарни
- РЕПродюсер
Роберт
Е. Барук
- ККХудожница
Кара
Крессман
- БВХудожник
Бентли
Вуд
- КМХудожница
Катрин
Мари Томас
- МКХудожник
Майкл
Крантц
- МХМонтажёр
Мартин
Хантер
- УТКомпозитор
Уильям
Т. Стромберг