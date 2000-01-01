Голоса (фильм, 2000) смотреть онлайн

Фил и Анна - прекрасная молодая пара. Они живут в престижном районе Манхэттена, но их благополучие - лишь видимость. Супруги подозревают друг друга в неверности и с маниакальным упорством ищут самые незначительные улики, доказывающие их подозрения. Фил обращается к своему лучшему другу, адвокату Джону.



Наняв с его помощью частного сыщика Джордана, не брезгующего никакими средствами, Фил рассчитывает добыть доказательства измены жены. Тем временем Анна ищет утешения в сеансах психотерапии доктора Гловер.



В конфликт втягивается все больше друзей и знакомых, каждый из которых стремится «устранить проблему». Жизнь супругов и их близких погружается в нескончаемый хаос безумия...



Голоса смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.