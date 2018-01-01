Wink
Голос
Актёры и съёмочная группа фильма «Голос»

Режиссёры

Пьер Гранье-Дефер

Pierre Granier-Deferre
Режиссёр

Актёры

Жорж Клесе

Georges Claisse
АктёрMichele
Александра Гонен

Alexandra Gonin
Актриса
Жан-Клод Дрейфус

Jean-Claude Dreyfus
АктёрMaitre d'hôtel
Натали Бай

Nathalie Baye
АктрисаLorraine

Сценаристы

Кристин Миллер

Christine Miller
Сценарист
Пьер Гранье-Дефер

Pierre Granier-Deferre
Сценарист

Продюсеры

Жан-Бернар Фету

Jean-Bernard Fetoux
Продюсер
Пьер Новат

Pierre Novat
Продюсер

Художники

Жак Солнье

Jacques Saulnier
Художник

Монтажёры

Мари Кастро

Marie Castro
Монтажёр

Композиторы

Филипп Сард

Philippe Sarde
Композитор