Фильм рассказывает о борьбе заключённых из Ирландской республиканской армии за признание за собой статуса политических. Сначала они пытаются добиться этого, отказываясь мыться, носить тюремную одежду и всячески разводя грязь в своих камерах. Однако эта тактика не принесла плодов: узников насильно стригли и мыли, избивая при этом до полусмерти. Наконец, один из них — Бобби Сэндс — решает начать смертельную голодовку…

