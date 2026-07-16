Голод
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Фильмы
Голод
2008, Hunger
Триллер, Драма92 мин16+

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Голод (фильм, 2008) смотреть онлайн

О фильме

Фильм рассказывает о борьбе заключённых из Ирландской республиканской армии за признание за собой статуса политических. Сначала они пытаются добиться этого, отказываясь мыться, носить тюремную одежду и всячески разводя грязь в своих камерах. Однако эта тактика не принесла плодов: узников насильно стригли и мыли, избивая при этом до полусмерти. Наконец, один из них — Бобби Сэндс — решает начать смертельную голодовку…

Страна
Великобритания, Ирландия
Жанр
Криминал, Драма, Биография, Триллер
Время
92 мин / 01:32

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Голод»