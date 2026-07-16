Голод (фильм, 2008) смотреть онлайн
О фильме
Фильм рассказывает о борьбе заключённых из Ирландской республиканской армии за признание за собой статуса политических. Сначала они пытаются добиться этого, отказываясь мыться, носить тюремную одежду и всячески разводя грязь в своих камерах. Однако эта тактика не принесла плодов: узников насильно стригли и мыли, избивая при этом до полусмерти. Наконец, один из них — Бобби Сэндс — решает начать смертельную голодовку…
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.5 IMDb
- СМРежиссёр
Стив
МакКуин
- Актёр
Майкл
Фассбендер
- ЛКАктёр
Лиам
Каннингэм
- СГАктёр
Стюарт
Грэм
- ЛМАктриса
Лэйн
Мигоу
- БМАктёр
Брайан
Миллиган
- ЛМАктёр
Лиам
Макмахон
- КХАктриса
Карен
Хассан
- ФМАктёр
Фрэнк
МакКаскер
- ЛРАктёр
Лалор
Родди
- ДМАктёр
Дес
МакАлир
- РМАктёр
Рори
Маллен
- БПАктёр
Бен
Пил
- ХБАктриса
Хелена
Берин
- ПДАктёр
Пэдди
Дженкинс
- БКАктёр
Билли
Кларк
- КФАктёр
Киаран
Флинн
- БХАктёр
Б.Дж.
Хогг
- ЛКАктёр
Ларри
Кауэн
- ДХАктёр
Дэнис
Халлиган
- ТДАктёр
Томас
Джеймс Скотт
- ЭУСценарист
Энда
Уолш
- СМСценарист
Стив
МакКуин
- ЭКПродюсер
Эйн
Каннинг
- ПКПродюсер
Питер
Карлтон
- ТМХудожник
Том
МакКаллаг
- ДУМонтажёр
Джо
Уокер
- ШБОператор
Шон
Боббитт
- ДХКомпозитор
Дэвид
Холмс