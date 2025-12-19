Годзилла: Минус один (фильм, 2023) смотреть онлайн

Военная драма «Годзилла: Минус один» 2023 года переносит действие в послевоенную Японию, которая и так лежит в руинах, а затем получает еще один удар — на этот раз от гигантского монстра.



Бывший камикадзе Коити Сикисима возвращается в родной Токио с тяжелым моральным грузом: он сорвал последний вылет, пережил атаку Годзиллы на острове Одо и убежден, что поступил как трус. Соседи относятся к мужчине с презрением, но случайная встреча с Норико дает Коити надежду и смысл жить дальше. В этот момент Годзилла, изменившийся после ядерных испытаний, вновь выходит к берегам Японии — теперь уже как олицетворение нового, еще более разрушительного ужаса. Официальные власти не способны организовать оборону, и тогда бывшие военные, инженеры и гражданские сами придумывают, как остановить монстра. Для Коити эта операция становится одновременно попыткой спасти тех, кого он любит сейчас, и единственным шансом хоть как-то искупить то, что он не сделал раньше.



Фильм «Годзилла: Минус один» — не просто зрелищный кайдзю-фильм, а сильная человеческая драма о вине, травме и желании заслужить второй шанс. Здесь впечатляющие спецэффекты — лишь фон, на котором разворачивается очень личная история одного пилота.

