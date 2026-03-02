Годовщина (фильм, 2025) смотреть онлайн

Уважаемая профессор университета Эллен Тэйлор отмечает 25-летнюю годовщину супружеской жизни. Наих смужем праздник собирается всясемья: старшая дочь—популярная комедиантка, средняя дочь ссупругом—успешные адвокаты, младшая дочь-старшеклассница, увлечённая биологией. Асын приводит свою новую пассию Элизабет. Эллен вспоминает, чтоэта девушка была её студенткой, скоторой унеё былконфликт из-за политических взглядов, ита была вынуждена покинуть учебное заведение. Двагода спустя семья снова собирается напраздник, анаписанная Элизабет популярная книга уженачинает влиять наобщественные настроения.

