Годовщина (фильм, 2025) смотреть онлайн
2025, Anniversary
Драма18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Уважаемая профессор университета Эллен Тэйлор отмечает 25-летнюю годовщину супружеской жизни. Наих смужем праздник собирается всясемья: старшая дочь—популярная комедиантка, средняя дочь ссупругом—успешные адвокаты, младшая дочь-старшеклассница, увлечённая биологией. Асын приводит свою новую пассию Элизабет. Эллен вспоминает, чтоэта девушка была её студенткой, скоторой унеё былконфликт из-за политических взглядов, ита была вынуждена покинуть учебное заведение. Двагода спустя семья снова собирается напраздник, анаписанная Элизабет популярная книга уженачинает влиять наобщественные настроения.
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Актриса
Дайан
Лэйн
- Актёр
Кайл
Чендлер
- Актриса
Мадлен
Брюэр
- Актриса
Зои
Дойч
- ФДАктриса
Фиби
Дайневор
- ДОАктёр
Дилан
О’Брайен
- МГАктриса
Маккенна
Грейс
- ДМАктёр
Дэрил
Маккормак
- СКАктриса
Сельда
Кая
- ФУАктриса
Флавия
Уотсон
- КЧАктёр
Кайя
Чань
- ДААктриса
Джолли
Абрахам
- ПТАктёр
Пол
Тайлак
- ИКАктриса
Ивет
Корвеа
- КФАктёр
Кваку
Форчун
- РТАктёр
Райан
Тодд
- РДАктриса
Рэйчел
Даулинг
- ФДАктёр
Фелим
Дрю
- КОАктёр
Карл
Остин
- УОАктёр
Уилл
О’Коннелл
- РОАктриса
Роуз
О’Нилл
- ДДАктёр
Дэмиен
Доннелли
- ХХАктриса
Хлоя
Харрис
- ПМПродюсер
Пола
Мэй Шварц
- СШПродюсер
Стив
Шварц
- НУПродюсер
Ник
Уэкслер
- МЧМонтажёр
Майкл
Чарнеки
- ПСОператор
Пётр
Собоциньский мл.
- ДБКомпозитор
Дэнни
Бенси
- СЮКомпозитор
Сондер
Юрриаанс