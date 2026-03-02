Годовщина (фильм, 2025) смотреть онлайн

Годовщина
Уважаемая профессор университета Эллен Тэйлор отмечает 25-летнюю годовщину супружеской жизни. Наих смужем праздник собирается всясемья: старшая дочь—популярная комедиантка, средняя дочь ссупругом—успешные адвокаты, младшая дочь-старшеклассница, увлечённая биологией. Асын приводит свою новую пассию Элизабет. Эллен вспоминает, чтоэта девушка была её студенткой, скоторой унеё былконфликт из-за политических взглядов, ита была вынуждена покинуть учебное заведение. Двагода спустя семья снова собирается напраздник, анаписанная Элизабет популярная книга уженачинает влиять наобщественные настроения.

Страна
США
Жанр
Драма

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
6.7 IMDb

