Гнездо (фильм, 2019) смотреть онлайн
2019, The Nest
Драма103 мин18+
О фильме
Середина 1980-х. Британец Рори О'Хара женат на американке Эллисон. У пары двое детей, они живут в большом доме и вполне счастливы, но Рори считает, что его карьера в Штатах зашла в тупик. Уверенный, что за Лондоном будущее, он уговаривает супругу на переезд в Англию, и вот уже семейство заселяется в загородный особняк. Эллисон получает в подарок шубу и лошадь, дети устроены в частные школы, а бывшие коллеги рады снова работать с Рори. Осталось только нащупать ту самую долгожданную золотую жилу.
СтранаКанада, Великобритания
ЖанрДрама
Время103 мин / 01:43
6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb
- ШДРежиссёр
Шон
Дуркин
- Актёр
Джуд
Лоу
- Актриса
Кэрри
Кун
- УРАктриса
Уна
Рош
- ЧШАктёр
Чарли
Шотуэлл
- ТААктриса
Таня
Аллен
- ТДАктриса
Таттиона
Джонс
- МКАктёр
Маркус
Корнуолл
- Актриса
Венди
Крюсон
- МКАктёр
Майкл
Калкин
- Актёр
Адиль
Ахтар
- ШДСценарист
Шон
Дуркин
- Продюсер
Глен
Баснер
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ЮЯАктриса дубляжа
Юлия
Яблонская
- Актриса дубляжа
Ульяна
Куликова
- Актёр дубляжа
Фёдор
Парамонов
- АФАктриса дубляжа
Анна
Фарниева
- МХМонтажёр
Мэттью
Хэннем
- МЭОператор
Матьяш
Эрдей
- РРКомпозитор
Ричард
Рид Парри