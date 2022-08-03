Гнездо (фильм, 2019) смотреть онлайн

Середина 1980-х. Британец Рори О'Хара женат на американке Эллисон. У пары двое детей, они живут в большом доме и вполне счастливы, но Рори считает, что его карьера в Штатах зашла в тупик. Уверенный, что за Лондоном будущее, он уговаривает супругу на переезд в Англию, и вот уже семейство заселяется в загородный особняк. Эллисон получает в подарок шубу и лошадь, дети устроены в частные школы, а бывшие коллеги рады снова работать с Рори. Осталось только нащупать ту самую долгожданную золотую жилу.

