Гнездо
Wink
Фильмы
Гнездо

Гнездо (фильм, 2019) смотреть онлайн

2019, The Nest
Драма103 мин18+

Этот фильм пока недоступен

О фильме

Середина 1980-х. Британец Рори О'Хара женат на американке Эллисон. У пары двое детей, они живут в большом доме и вполне счастливы, но Рори считает, что его карьера в Штатах зашла в тупик. Уверенный, что за Лондоном будущее, он уговаривает супругу на переезд в Англию, и вот уже семейство заселяется в загородный особняк. Эллисон получает в подарок шубу и лошадь, дети устроены в частные школы, а бывшие коллеги рады снова работать с Рори. Осталось только нащупать ту самую долгожданную золотую жилу.

Страна
Канада, Великобритания
Жанр
Драма
Время
103 мин / 01:43

Рейтинг

6.2 КиноПоиск
6.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Гнездо»