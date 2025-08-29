Фильм «Гнев» — боевик 1981 года о бывшем наемнике, пытающемся убежать от прошлого, но вынужденном вновь окунуться в мир насилия. Кино исследует темы судьбы и цены, которую приходится платить за попытку начать с чистого листа.



Ник Эскаланте по прозвищу Мексиканец берется помочь давней подруге, ставшей жертвой мафиозного клана. Его вмешательство приводит к непредсказуемым последствиям, втягивая в опасную игру не только Мекса, но и окружающих. По мере развития конфликта главный герой вынужден использовать все свои навыки, чтобы противостоять хорошо организованной преступной группировке. Так решение помочь оборачивается цепью кровавых событий.



«Гнев» — фильм о том, как трудно порвать с прежней жизнью, когда окружающий мир постоянно тянет назад. В этом кино некоторые решения меняют все безвозвратно, а месть и справедливость оказываются разными сторонами одной медали.

