Гнев (фильм, 1986) смотреть онлайн
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О фильме
Фильм «Гнев» — боевик 1981 года о бывшем наемнике, пытающемся убежать от прошлого, но вынужденном вновь окунуться в мир насилия. Кино исследует темы судьбы и цены, которую приходится платить за попытку начать с чистого листа.
Ник Эскаланте по прозвищу Мексиканец берется помочь давней подруге, ставшей жертвой мафиозного клана. Его вмешательство приводит к непредсказуемым последствиям, втягивая в опасную игру не только Мекса, но и окружающих. По мере развития конфликта главный герой вынужден использовать все свои навыки, чтобы противостоять хорошо организованной преступной группировке. Так решение помочь оборачивается цепью кровавых событий.
«Гнев» — фильм о том, как трудно порвать с прежней жизнью, когда окружающий мир постоянно тянет назад. В этом кино некоторые решения меняют все безвозвратно, а месть и справедливость оказываются разными сторонами одной медали.
Рейтинг
- ДРРежиссёр
Дик
Ричардс
- ДДРежиссёр
Джерри
Джеймсон
- НБАктёр
Нилл
Бэрри
- КЯАктриса
Карен
Янг
- УБАктёр
Уенделл
Бертон
- Актёр
Берт
Рейнолдс
- Актёр
Джозеф
Масколо
- ДРАктриса
Дебора
Раш
- ДСАктриса
Дайана
Скаруид
- ХХАктёр
Ховард
Хессеман
- ЭУАктёр
Элфи
Уайз
- Актёр
Питер
МакНикол
- УГСценарист
Уильям
Голдман
- Продюсер
Кассиан
Элвес
- ЭКПродюсер
Эллиотт
Кастнер
- ДППродюсер
Джордж
Паппас
- НСХудожник
Норман
Саллинг
- ДВХудожник
Джерри
Вундерлих
- ДВМонтажёр
Джефри
Вулф
- МГКомпозитор
Майкл
Гиббс