В тесной студии звукозаписи несостоявшийся актер с бархатным голосом и пустым кошельком озвучивает книгу о легких деньгах и успешном успехе — «Глубокий сосуд», пока не взрывается от абсурдности и тупости того, что он читает.

Его истерика перерастает в конфликт со звукорежиссером, где оба осознают всю горечь своих несбывшихся надежд. Они на миг задумываются: может, это они — неудачники, а книжная чушь — правда?

