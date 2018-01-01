Wink
Глубокий сон
Актёры и съёмочная группа фильма «Глубокий сон»

Режиссёры

Ховард Хоукс

Howard Hawks
Хамфри Богарт

Humphrey Bogart
АктёрPhilip Marlowe
Лорен Бэколл

Lauren Bacall
АктрисаVivian Rutledge
Джон Риджли

John Ridgely
АктёрEddie Mars
Марта Викерз

Martha Vickers
АктрисаCarmen Sternwood
Дороти Мэлоун

Dorothy Malone
АктрисаAcme Book Shop Proprietress
Пегги Кнудсен

Peggy Knudsen
АктрисаMona Mars
Режис Туми

Regis Toomey
АктёрChief Inspector Bernie Ohls
Чарльз Валдрон

Charles Waldron
АктёрGeneral Sternwood
Чарльз Д. Браун

Charles D. Brown
АктёрNorris
Боб Стил

Bob Steele
АктёрLash Canino
Илайша Кук мл.

Elisha Cook Jr.
АктёрHarry Jones
Луис Жан Хейдт

Louis Jean Heydt
АктёрJoe Brody
Тревор Бардетт

Trevor Bardette
Актёр
Джой Барлоу

Joy Barlow
Актриса
Макс Барвин

Max Barwyn
Актёр
Динни Бест

Deannie Best
Актриса
Уилльям А. Бордуэй

William A. Boardway
Актёр
Тэнис Чандлер

Tanis Chandler
Актриса
Джек Чиф

Jack Chefe
Актёр
Джеймс Конати

James Conaty
Актёр
Джозеф Крехан

Joseph Crehan
Актёр
Соня Дэррин

Sonia Darrin
Актриса
Джек Дири

Jack Deery
Актёр
Кэрол Дуглас

Carole Douglas
Актриса
Джей Итон

Jay Eaton
Актёр
Том Фадден

Tom Fadden
Актёр
Бесс Флауэрс

Bess Flowers
Актриса
Кеннет Гибсон

Kenneth Gibson
Актёр
Джо Гилберт

Joe Gilbert
Актёр
Стюарт Холл

Stuart Hall
Актёр
Шеп Хотон

Shep Houghton
Актёр
Кеннер Дж. Кемп

Kenner G. Kemp
Актёр
Пит Кой

Pete Kooy
Актёр
Пола Кайл

Paula Kyle
Актриса
Кинг Локвуд

King Lockwood
Актёр
Лоррэйн Миллер

Lorraine Miller
Актриса
Форбс Мюррэй

Forbes Murray
Актёр
Уильям Х. О’Брайэн

William H. O'Brien
Актёр
Шелби Пэйн

Shelby Payne
Актриса
Джек Перри

Jack Perry
Актёр
Томми Рафферти

Tommy Rafferty
Актёр
Вацлав Рекварт

Waclaw Rekwart
Актёр
Эдвард Рикард

Edward Rickard
Актёр
Сюзанн Риджвей

Suzanne Ridgway
Актриса
Джеффри Сейр

Jeffrey Sayre
Актёр
Эмметт Воган

Emmett Vogan
Актёр
Теодор фон Илтц

Theodore von Eltz
Актёр
Уолли Уолкер

Wally Walker
Актёр
Дэн Уоллес

Dan Wallace
Актёр
Пол Вебер

Paul Weber
Актёр

Сценаристы

Уильям Фолкнер

William Faulkner
Сценарист
Ли Брэкетт

Leigh Brackett
Сценарист
Джулс Фёртмен

Jules Furthman
Сценарист
Рэймонд Чандлер

Raymond Chandler
Сценарист

Продюсеры

Ховард Хоукс

Howard Hawks
Продюсер
Джек Л. Уорнер

Jack L. Warner
Продюсер

Операторы

Сидни Хикокс

Sidney Hickox
Оператор

Композиторы

Макс Штайнер

Max Steiner
Композитор