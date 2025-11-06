Глубокий сон
Глубокий сон

Фильм Глубокий сон

1946, The Big Sleep
Детектив, Криминал16+
Пожилой генерал Стернвуд нанимает частного детектива Филипа Марлоу, чтобы тот разобрался с шантажистами его распутной младшей дочери Кармен. Начав копать, Марлоу ввязывается в опасную и запутанную криминальную игру. Да и старшая дочь генерала Вивиан добавляет хлопот. Загадочная, жёсткая, непредсказуемая и сексапильная красавица постоянно оказывается там, где не надо.

Страна
США
Жанр
Криминал, Детектив, Триллер
Качество
Full HD

7.3 КиноПоиск
7.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Глубокий сон»