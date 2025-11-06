Фильм Глубокий сон
1946, The Big Sleep
Детектив, Криминал16+
Смотрите в кинотеатрах
О фильме
Пожилой генерал Стернвуд нанимает частного детектива Филипа Марлоу, чтобы тот разобрался с шантажистами его распутной младшей дочери Кармен. Начав копать, Марлоу ввязывается в опасную и запутанную криминальную игру. Да и старшая дочь генерала Вивиан добавляет хлопот. Загадочная, жёсткая, непредсказуемая и сексапильная красавица постоянно оказывается там, где не надо.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.9 IMDb
- ХХРежиссёр
Ховард
Хоукс
- ХБАктёр
Хамфри
Богарт
- Актриса
Лорен
Бэколл
- ДРАктёр
Джон
Риджли
- МВАктриса
Марта
Викерз
- ДМАктриса
Дороти
Мэлоун
- ПКАктриса
Пегги
Кнудсен
- РТАктёр
Режис
Туми
- ЧВАктёр
Чарльз
Валдрон
- ЧДАктёр
Чарльз
Д. Браун
- БСАктёр
Боб
Стил
- ИКАктёр
Илайша
Кук мл.
- ЛЖАктёр
Луис
Жан Хейдт
- ТБАктёр
Тревор
Бардетт
- ДБАктриса
Джой
Барлоу
- МБАктёр
Макс
Барвин
- ДБАктриса
Динни
Бест
- УААктёр
Уилльям
А. Бордуэй
- ТЧАктриса
Тэнис
Чандлер
- ДЧАктёр
Джек
Чиф
- ДКАктёр
Джеймс
Конати
- ДКАктёр
Джозеф
Крехан
- СДАктриса
Соня
Дэррин
- ДДАктёр
Джек
Дири
- КДАктриса
Кэрол
Дуглас
- ДИАктёр
Джей
Итон
- ТФАктёр
Том
Фадден
- БФАктриса
Бесс
Флауэрс
- КГАктёр
Кеннет
Гибсон
- ДГАктёр
Джо
Гилберт
- СХАктёр
Стюарт
Холл
- ШХАктёр
Шеп
Хотон
- КДАктёр
Кеннер
Дж. Кемп
- ПКАктёр
Пит
Кой
- ПКАктриса
Пола
Кайл
- КЛАктёр
Кинг
Локвуд
- ЛМАктриса
Лоррэйн
Миллер
- ФМАктёр
Форбс
Мюррэй
- УХАктёр
Уильям
Х. О’Брайэн
- ШПАктриса
Шелби
Пэйн
- ДПАктёр
Джек
Перри
- ТРАктёр
Томми
Рафферти
- ВРАктёр
Вацлав
Рекварт
- ЭРАктёр
Эдвард
Рикард
- СРАктриса
Сюзанн
Риджвей
- ДСАктёр
Джеффри
Сейр
- ЭВАктёр
Эмметт
Воган
- ТфАктёр
Теодор
фон Илтц
- УУАктёр
Уолли
Уолкер
- ДУАктёр
Дэн
Уоллес
- ПВАктёр
Пол
Вебер
- УФСценарист
Уильям
Фолкнер
- ЛБСценарист
Ли
Брэкетт
- ДФСценарист
Джулс
Фёртмен
- РЧСценарист
Рэймонд
Чандлер
- ХХПродюсер
Ховард
Хоукс
- ДЛПродюсер
Джек
Л. Уорнер
- СХОператор
Сидни
Хикокс
- МШКомпозитор
Макс
Штайнер