Глубокие воды
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Глубокие воды

Глубокие воды (фильм, 2026) смотреть онлайн

8.92026, Deep Water
Боевик, Триллер106 мин18+

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О фильме

Самолёт, следующий изЛос-Анджелеса вШанхай, из-за пожара ивзрыва наборту совершает аварийную посадку вкишащих акулами водах. Пассажирам приходится объединить усилия ипреодолеть разногласия, чтобы пережить крушение авиалайнера инападения акул.

Страна
Испания, Новая Зеландия, США, Китай
Жанр
Ужасы, Боевик, Триллер
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

5.5 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа фильма «Глубокие воды»