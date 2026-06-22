Глубокие воды (фильм, 2026) смотреть онлайн
8.92026, Deep Water
Боевик, Триллер106 мин18+
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О фильме
Самолёт, следующий изЛос-Анджелеса вШанхай, из-за пожара ивзрыва наборту совершает аварийную посадку вкишащих акулами водах. Пассажирам приходится объединить усилия ипреодолеть разногласия, чтобы пережить крушение авиалайнера инападения акул.
Рейтинг
5.5 КиноПоиск
- Режиссёр
Ренни
Харлин
- Актёр
Аарон
Экхарт
- Актёр
Бен
Кингсли
- ЭСАктёр
Энгус
Сэмпсон
- ЛБАктриса
Люси
Барретт
- МРАктриса
Молли
Райт
- КГАктриса
Келли
Гейл
- РКАктёр
Ричард
Краучли
- РУАктёр
Роб
Уильямс
- МХАктёр
Марк
Хэдлоу
- ЛДАктёр
Лакота
Джонсон
- МУАктриса
Мадлен
Уэст
- РБАктёр
Райан
Баун
- РНАктёр
Рармиан
Ньютон
- МКАктёр
Майкл
Карделль
- ДДАктёр
Джон
Де Люка
- СДАктриса
Соня
Дорадо
- КФАктриса
Кейт
Фицпэтрик
- ЖЛАктриса
Жаклин
Ли Хертс
- ДПСценарист
Дэмиен
Пауэр
- АГПродюсер
Адриан
Герра
- ЛКХудожница
Лайя
Колет
- Оператор
Д.Дж.
Стипсен
- ФВКомпозитор
Фернандо
Веласкес