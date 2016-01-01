Фильм Globe: Венецианский купец

В богатейшей ренессансной Венеции процветает торговля и крутятся большие деньги. А где деньги — там кредиты, долги и… коллекторы. Бассанио берет деньги взаймы у лучшего друга Антонио, чтобы добиться любви прекрасной (и богатой) Порции. Антонио, купец-авантюрист, вынужден сам взять кредит у ростовщика-еврея Шейлока. Залогом становится… фунт его собственной плоти. И, конечно, все, что может пойти неправильно, идет неправильно — и Антонио предстает перед судом за неуплату долга.



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