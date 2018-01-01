Wink
Globe: Комедия ошибок
Актёры и съёмочная группа фильма «Globe: Комедия ошибок»

Актёры и съёмочная группа фильма «Globe: Комедия ошибок»

Режиссёры

Бланш МакИнтайр

Blanche McIntyre
Режиссёр

Актёры

Бекки Геммелль

Becci Gemmell
АктрисаLuciana
Джэми Уилкс

Jamie Wilkes
АктёрDromio of Ephesus
Мэттью Нихэм

Matthew Needham
АктёрAntipholus of Ephesus
Энди Аполло

Andy Apollo
АктёрGaoler / Officer / Headsman
Броди Росс

Brodie Ross
АктёрDromio of Syracuse
Саймон Харрисон

Simon Harrison
АктёрAntipholus of Syracuse
Линда Бротон

Linda Broughton
АктрисаAemilia
Стефан Адегбола

Stefan Adegbola
АктёрPinch / First Merchant
Гершвин Эсташ мл.

Gershwyn Eustache Jnr
АктёрBalthasar / Second Merchant
Пол Брендан

Paul Brendan
АктёрAngelo

Сценаристы

Уильям Шекспир

William Shakespeare
Сценарист

Продюсеры

Роберт Маршалл

Robert Marshall
Продюсер

Композиторы

Олли Фокс

Olly Fox
Композитор