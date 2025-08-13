Фильм Globe: Комедия ошибок
2015, Shakespeare's Globe: The Comedy of Errors
Комедия16+
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О фильме
Антифол Сиракузский силой обстоятельств разлучен в младенчестве с братом-близнецом по имени Антифол Эфесский. Мало того, что обоих близнецов зовут Антифол – у каждого из них есть верный слуга; каждого слугу зовут Дромио и они – тоже разлученные в детстве близнецы!
Сиракузский Антифол вместе со своим Дромио отправляется искать утраченного брата и попадает в Эфес, не подозревая, что именно в этом городе второй Антифол и его слуга Дромио и проживает…
СтранаВеликобритания
ЖанрКомедия
КачествоFull HD
Рейтинг
8.2 КиноПоиск
8.2 IMDb