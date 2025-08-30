Глаз бога (фильм, 1997) смотреть онлайн

Самые страшные преступления совершаются не в темных переулках, а в домах, где стены украшены цитатами из Священного Писания. «Глаз бога» — фильм о роковых решениях и их последствиях в богобоязненной глубинке Америки.



Полицейские небольшого городка в Оклахоме находят перепачканного чужой кровью подростка. Расследование приводит шерифа к событиям полугодовой давности, когда в город приехал недавно освободившийся из тюрьмы Джек Стиллингс, уверовавший за решеткой в господа. Его переписка с одинокой женщиной Эйнсли переросла тогда в стремительный роман и брак, но идиллия оказалась обманчивой…



Этот фильм про глаз бога стал тревожным напоминанием о том, как легко зло маскируется под благочестие, а также о том аде, куда приводят благие намерения.

