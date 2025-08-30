Глаз бога (фильм, 1997) смотреть онлайн
О фильме
Самые страшные преступления совершаются не в темных переулках, а в домах, где стены украшены цитатами из Священного Писания. «Глаз бога» — фильм о роковых решениях и их последствиях в богобоязненной глубинке Америки.
Полицейские небольшого городка в Оклахоме находят перепачканного чужой кровью подростка. Расследование приводит шерифа к событиям полугодовой давности, когда в город приехал недавно освободившийся из тюрьмы Джек Стиллингс, уверовавший за решеткой в господа. Его переписка с одинокой женщиной Эйнсли переросла тогда в стремительный роман и брак, но идиллия оказалась обманчивой…
Этот фильм про глаз бога стал тревожным напоминанием о том, как легко зло маскируется под благочестие, а также о том аде, куда приводят благие намерения.
- ТБРежиссёр
Тим
Блейк Нельсон
- КФАктёр
Крис
Фрейхофер
- УУАктёр
Уолли
Уэлш
- МПАктриса
Марта
Плимптон
- МКАктриса
Мэри
Кэй Плэйс
- ЛФАктёр
Ларри
Флинн
- КААктёр
Кевин
Андерсон
- Актёр
Ричард
Дженкинс
- НСАктёр
Ник
Стал
- ВУАктёр
Вуди
Уотсон
- ММАктриса
Марго
Мартиндейл
- ТБСценарист
Тим
Блейк Нельсон
- МНПродюсер
Майкл
Нельсон
- РКПродюсер
Рут
Коэн
- ВЭПродюсер
Венди
Эттинджер
- АДПродюсер
Артур
Данчик
- Р«Художник
Ричард
«Тюдор» Уильямс
- ПДХудожник
Патрик
Джиари
- КСМонтажёр
Кейт
Санфорд
- ДВКомпозитор
Дэвид
Ван Тигем