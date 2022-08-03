Главный бой Мохаммеда Али (фильм, 2013) смотреть онлайн

На пике карьеры Мохаммеда Али собираются отправить воевать во Вьетнам. Его отказ от службы в американской армии по религиозным соображениям порождает беспрецедентную юридическую битву, в которую оказалась вовлечена высшая судебная инстанция США — Верховный суд.



