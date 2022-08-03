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Главный бой Мохаммеда Али

Главный бой Мохаммеда Али (фильм, 2013) смотреть онлайн

2013, Muhammad Ali's Greatest Fight
Драма, Биография94 мин18+

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О фильме

На пике карьеры Мохаммеда Али собираются отправить воевать во Вьетнам. Его отказ от службы в американской армии по религиозным соображениям порождает беспрецедентную юридическую битву, в которую оказалась вовлечена высшая судебная инстанция США — Верховный суд.

Страна
США
Жанр
Драма, Биография
Качество
SD
Время
94 мин / 01:34

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Главный бой Мохаммеда Али»