Главный бой Мохаммеда Али (фильм, 2013) смотреть онлайн
2013, Muhammad Ali's Greatest Fight
Драма, Биография94 мин18+
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О фильме
На пике карьеры Мохаммеда Али собираются отправить воевать во Вьетнам. Его отказ от службы в американской армии по религиозным соображениям порождает беспрецедентную юридическую битву, в которую оказалась вовлечена высшая судебная инстанция США — Верховный суд.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Стивен
Фрирз
- Актёр
Кристофер
Пламмер
- Актёр
Фрэнк
Ланджелла
- Актёр
Эд
Бегли мл.
- ПГАктёр
Питер
Герети
- Актёр
Барри
Левинсон
- ДБАктёр
Джон
Бедфорд Ллойд
- ФУАктёр
Фриц
Уивер
- Актёр
Харрис
Юлин
- Актёр
Дэнни
Гловер
- Актёр
Бенджамин
Уокер
- ХБСценарист
Ховард
Бингхэм
- СФПродюсер
Скотт
Фергюсон
- ФДПродюсер
Фрэнк
Дульгер
- ТСПродюсер
Трэйси
Скоффилд
- ЭБХудожник
Эндрю
Бэйсман
- МОМонтажёр
Мик
Одсли
- ДДОператор
Джим
Дено
- ДФКомпозитор
Джордж
Фентон