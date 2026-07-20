Фильм Главное к этой минуте
2025, Главное к этой минуте
Короткометражка18+
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О фильме
Пока бывшая жена сорокалетнего радиоведущего Андрея строит свою новую жизнь, он осознаёт, что потерял всё по своей собственной вине. В попытке осознать своё место в их жизни, Андрей приходит на день совершеннолетия их общей дочери.
СтранаРоссия
ЖанрКороткометражка
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
- ПАРежиссёр
Павел
Артемьев
- ПААктёр
Павел
Артемьев
- ЕКАктриса
Евгения
Крегжде
- Актриса
Ольга
Сутулова
- Актёр
Павел
Ворожцов
- ПАСценарист
Павел
Артемьев
- ААСценарист
Александр
Алябьев
- ПАПродюсер
Павел
Артемьев
- ААПродюсер
Александр
Алябьев
- АХПродюсер
Арпине
Хачян
- ААХудожник
Александр
Арефьев
- АСХудожница
Алана
Снеткова
- РМОператор
Роман
Малышев
- ПАКомпозитор
Павел
Артемьев