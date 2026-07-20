Главное к этой минуте
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Главное к этой минуте

Фильм Главное к этой минуте

2025, Главное к этой минуте
Короткометражка18+
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О фильме

Пока бывшая жена сорокалетнего радиоведущего Андрея строит свою новую жизнь, он осознаёт, что потерял всё по своей собственной вине. В попытке осознать своё место в их жизни, Андрей приходит на день совершеннолетия их общей дочери.

Страна
Россия
Жанр
Короткометражка

Рейтинг

6.4 КиноПоиск