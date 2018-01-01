Wink
Гирокастра
Актёры и съёмочная группа фильма «Гирокастра»

Режиссёры

Юрий Арабов

Режиссёр

Актёры

Полина Гришина

Актриса
Неритан Личай

Neritan Liçaj
Актёр
Кастриот Чавуши

Kastriot Çaushi
Актёр
Линда Ярани

Linda Jarani
Актриса
Музафер Зифла

Muzafer Zifla
Актёр

Сценаристы

Юрий Арабов

Сценарист
Исмаил Кадаре

Ismail Kadare
Сценарист

Продюсеры

Элла Архангельская

Продюсер
Лорета Мокини

Loreta Mokini
Продюсер

Художники

Валерий Архипов

Художник
Луан Шкодра

Luan Shkodra
Художница

Монтажёры

Владислав Каптур

Монтажёр