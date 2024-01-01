Фильм Гирокастра

Албания 1960-х годов, город Гирокастра. Катя рискует всем, чтобы сохранить свою любовь, но сталкивается с ужасной реальностью политического режима. Несмотря на то, что все необходимые продукты распространялись в стране по карточкам, Кате нравилось жить в Албании. Народ был трудовой, открытый и гостеприимный. Статус русской женщины из самой большой страны социализма подразумевал уважение окружающих. Однако вскоре ситуация в корне изменилась. Энвер Ходжа разругался с Москвой и начал держать курс на коммунистический Китай. Русские начали постепенно уезжать из Албании, а тот, кто не уехал, подвергся гонениям и арестам. Ходжа страдал паранойей и, как любой диктатор, начал проводить широкие репрессии в целях личной безопасности. Русский язык в школе был заменен на китайский, и Катя осталась без работы и средств к существованию. Ради любви и свободы она готова на все, но как далеко она пойдет, чтобы сохранить то, что ей действительно ценно?



Гирокастра покупка билетов в кино онлайн