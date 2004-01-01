Гималаи с Майклом Пэйлином. Ч.5 / Прыгающие тигры, голые наги (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

Прыгающие тигры, голые наги. В этой серии мы бросим вызов водоворотам реки Янцзы, пройдем по Ущелью Прыгающего Тигра, узнаем про искусство восточного обольщения и познакомимся с бытом китайских крестьян. А на обратном пути вас ждет встреча с охотником за головами, купание слонов и многое друг�ое. Гималаи - это развлечения на высшем уровне!



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