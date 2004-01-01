Гималаи с Майклом Пэйлином. Ч.4 / На Крыше Мира (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

На крыше мира. В этой серии мы пересечем Тибетское плато, побываем в великих тибетских монастырях, а затем высадимся в запретном городе Лхасе. Вас ждут увлекательные соревнования по кунг-фу, встреча с паломниками, святые озера на крыше мира и многое другое. Гималаи - это развлечения на высшем у�ровне!



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