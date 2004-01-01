Гималаи с Майклом Пэйлином. Ч.3 / От Аннапурны до Эвереста (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

От Аннапурны до Эвереста. Продолжаем наше путешествие по живописнейшим горным массивам Гималаев. Вы увидите, как набирают в армию легендарных солдат-Гуркхов, перед Вами предстанут величественные храмы и погребальные костры в Катманду. Ну и самое главное - вас ждет покорение вершин Аннапурны и Эвереста!



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