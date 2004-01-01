Гималаи с Майклом Пэйлином. Ч.1 / С севера на северо-восток (фильм, 2004) смотреть онлайн

Сюжет

С севера на северо-восток.Путешествие начинается в одном из самых неспокойных районов мира, в северо-западной пограничной провинции Пакистана.Александр Македонский провел здесь свою армию, персидский царь Дарий, Великий Тамерлан. Причина такого сосредоточения исторических событий в этом м�есте в том, что это единственная возможность пройти с запада через колоссальный горный хребет, который, в конце концов, и становится Гималаями.



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