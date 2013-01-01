G.I. Joe: Бросок кобры 2

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ФантастикаБоевикДжон М. ЧуЛоренцо Ди БонавентураБрайан ГолднерГари БарберРоджер БирнбаумРетт РизПол ВерникГенри ДжекманДуэйн ДжонсонЭдрианн ПаликиБрюс УиллисРэй ПаркЛи Бён-хонД.Дж. КотронаДжонатан ПрайсЭлоди ЮнгЧеннинг ТатумЛюк Брейси

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G.I. Joe: Бросок кобры 2

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