Герой (фильм, 1999) смотреть онлайн

Драматический фэнтези-боевик «Герой» — фильм режиссера Эндрю Лау, вдохновленный комиксами «Китайский герой: сказки о кровавом мече».



Молодой мастер боевых искусств по имени Герой обучается у Великого Мастера. Однажды вернувшись домой, он обнаруживает, что его родителей убила банда преступников — торговцев опиумом. Герой жестоко расправляется с убийцами и, чтобы избежать преследования, бежит в Америку. Спустя 16 лет сюда же, в Нью-Йорк, приезжает сын Героя — Меч, чтобы отыскать отца, которого он никогда не видел. Но прежде чем их встреча станет возможна, юноше придется пройти множество испытаний.



Если ищете не просто развлекательное кино, с хорошо поставленными боевыми сценами, а историю о мести и семейной чести, смотреть фильм «Герой» вам наверняка будет интересно.

