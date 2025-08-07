Герой (фильм, 1997) смотреть онлайн

Гонконгский боевик «Герой» — фильм режиссера Кори Юэня о молодом парне из провинции, который приезжает в Шанхай в поисках лучшей жизни.



Чтобы заработать на жизнь и крышу над головой, Ма Вин Ин первое время трудится поденщиком, но сила, упорство и смелость парня выделяют его среди остальных горожан. На юношу обращает внимание местный криминальный босс Там Сэй и дает ему шанс выбраться из нищеты — теперь Вин Ин и сам становится гангстером и контролирует небольшую территорию в Шанхае. Но связать жизнь с криминалом — это значит обрести не только могущественных друзей, но и коварных врагов.



Зрелищные перестрелки, потрясающая акробатика кулачных боев и полная драматизма история — смотреть фильм «Герой» стоит, если вы любите китайские боевики.

