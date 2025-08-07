Герой (фильм, 1992) смотреть онлайн

Герой
1992, Hero
Драма, Мелодрама12+

Каждый может стать героем, если окажется в нужное время в нужном месте. Драматическая комедия «Герой» — фильм 1992 года с Дастином Хоффманом о том, как случайный поступок способен перевернуть жизнь.

Мелкий воришка Берни случайно становится спасителем пассажиров разбившегося самолета. Его единственное доказательство — потерянный ботинок — попадает к бездомному ветерану Джону. Тот присваивает себе лавры героя, а журналистка Гейл делает из произошедшего репортаж. Настоящий спаситель вынужден доказывать правду всеми доступными способами, однако награда, которую Барни в итоге получает, оказывается не совсем тем, что он ожидал…

«Герой» — фильм о том, как легко правда тонет в волне медийного шума. Драмеди напоминает, что истинное мужество часто остается в тени, а слава достается тем, кто умеет ей управлять.

