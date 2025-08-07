Герой (фильм, 1992) смотреть онлайн
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Каждый может стать героем, если окажется в нужное время в нужном месте. Драматическая комедия «Герой» — фильм 1992 года с Дастином Хоффманом о том, как случайный поступок способен перевернуть жизнь.
Мелкий воришка Берни случайно становится спасителем пассажиров разбившегося самолета. Его единственное доказательство — потерянный ботинок — попадает к бездомному ветерану Джону. Тот присваивает себе лавры героя, а журналистка Гейл делает из произошедшего репортаж. Настоящий спаситель вынужден доказывать правду всеми доступными способами, однако награда, которую Барни в итоге получает, оказывается не совсем тем, что он ожидал…
«Герой» — фильм о том, как легко правда тонет в волне медийного шума. Драмеди напоминает, что истинное мужество часто остается в тени, а слава достается тем, кто умеет ей управлять.
- Режиссёр
Стивен
Фрирз
- Актёр
Том
Арнольд
- УБАктёр
Уоррен
Берлинджер
- ККАктёр
Кристиан
Клименсон
- Актёр
Дастин
Хоффман
- ДКАктриса
Джоан
Кьюсак
- Актёр
Мори
Чайкин
- Актриса
Джина
Дэвис
- КДАктёр
Кевин
Дж. О’Коннор
- Актёр
Энди
Гарсиа
- Актёр
Стивен
Тоболовски
- ЛЗСценарист
Лора
Зискин
- ЭССценарист
Элвин
Сарджент
- ДУСценарист
Дэвид
Уэбб Пиплз
- СИПродюсер
Сэнди
Исаак
- ЛЗПродюсер
Лора
Зискин
- ДГХудожник
Деннис
Гасснер
- НХХудожница
Нэнси
Хэй
- МОМонтажёр
Мик
Одсли
- ДФКомпозитор
Джордж
Фентон