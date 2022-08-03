Герои. Закаленные северной широтой (фильм, 2019) смотреть онлайн

Картина посвящена трeм героям – уроженцу Тульской области, летчику Борису Сафонову, разведчику Алексею Ершову из Петергофа и артиллеристу Ивану Лоскутову, который родился в Пермской области. Эти люди, не щадя своей жизни, сражались за Кольский полуостров, оборону которого нацистам так и не удалось прорвать на протяжении всей Великой Отечественной войны.

