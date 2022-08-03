Герои. Закаленные северной широтой
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Герои. Закаленные северной широтой
8.52019, Герои. Закаленные северной широтой
Документальный, Военный60 мин12+

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Герои. Закаленные северной широтой (фильм, 2019) смотреть онлайн

О фильме

Картина посвящена трeм героям – уроженцу Тульской области, летчику Борису Сафонову, разведчику Алексею Ершову из Петергофа и артиллеристу Ивану Лоскутову, который родился в Пермской области. Эти люди, не щадя своей жизни, сражались за Кольский полуостров, оборону которого нацистам так и не удалось прорвать на протяжении всей Великой Отечественной войны.

Страна
Россия
Жанр
Военный, Документальный
Качество
Full HD
Время
60 мин / 01:00

Рейтинг

7.6 КиноПоиск