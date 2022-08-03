8.52019, Герои. Закаленные северной широтой
Документальный, Военный60 мин12+
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Герои. Закаленные северной широтой (фильм, 2019) смотреть онлайн
О фильме
Картина посвящена трeм героям – уроженцу Тульской области, летчику Борису Сафонову, разведчику Алексею Ершову из Петергофа и артиллеристу Ивану Лоскутову, который родился в Пермской области. Эти люди, не щадя своей жизни, сражались за Кольский полуостров, оборону которого нацистам так и не удалось прорвать на протяжении всей Великой Отечественной войны.
СтранаРоссия
ЖанрВоенный, Документальный
КачествоFull HD
Время60 мин / 01:00
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