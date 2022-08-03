Герои Келли
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Герои Келли

Герои Келли (фильм, 1970) смотреть онлайн

1970, Kelly's Heroes
Комедия, Военный137 мин12+

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О фильме

Идет Вторая мировая война. Сержант американской армии Келли узнает от пленного немецкого офицера, что в тылу, на территории Германии есть банк с приличным запасом золота. Келли набирает группу отчаянных сорвиголов и грабит банк, причем сражение за золото перерастает в битву, чуть ли не решающую весь исход войны в Европе…

Страна
США, Югославия
Жанр
Военный, Комедия, Приключения
Качество
SD
Время
137 мин / 02:17

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.6 IMDb