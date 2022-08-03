Герои Келли (фильм, 1970) смотреть онлайн
1970, Kelly's Heroes
Комедия, Военный137 мин12+
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О фильме
Идет Вторая мировая война. Сержант американской армии Келли узнает от пленного немецкого офицера, что в тылу, на территории Германии есть банк с приличным запасом золота. Келли набирает группу отчаянных сорвиголов и грабит банк, причем сражение за золото перерастает в битву, чуть ли не решающую весь исход войны в Европе…
СтранаСША, Югославия
ЖанрВоенный, Комедия, Приключения
КачествоSD
Время137 мин / 02:17
Рейтинг
7.1 КиноПоиск
7.6 IMDb
- БДРежиссёр
Брайан
Дж. Хаттон
- Актёр
Клинт
Иствуд
- ТСАктёр
Телли
Савалас
- ДРАктёр
Дон
Риклз
- КОАктёр
Кэррол
О’Коннор
- Актёр
Дональд
Сазерленд
- ГМАктёр
Гэвин
МакЛауд
- ХБАктёр
Хэл
Бакли
- СМАктёр
Стюарт
Марголин
- ДМАктёр
Джеф
Моррис
- РДАктёр
Ричард
Давалос
- ТКСценарист
Трой
Кеннеди-Мартин
- ВДХудожник
Велько
Деспотович
- ГФОператор
Габриэль
Фигероа
- ЛШКомпозитор
Лало
Шифрин