Идет Вторая мировая война. Сержант американской армии Келли узнает от пленного немецкого офицера, что в тылу, на территории Германии есть банк с приличным запасом золота. Келли набирает группу отчаянных сорвиголов и грабит банк, причем сражение за золото перерастает в битву, чуть ли не решающую весь исход войны в Европе…

