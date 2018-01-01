Гендель в Версале
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Гендель в Версале

Гендель в Версале (фильм, 2018) смотреть онлайн

2018, Haendel in Versailles - Vox Luminis, Lionel Meunier
Концерты110 мин12+

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О фильме

Концерт: Гендель в Версале. Ансамбль Vox Luminis, Лионель Мeнье. Ансамбль Vox Luminis. Дирижер: Лионель Мeнье. Георг Фридрих Гендель (1685–1759) Nisi Dominus, HWV 238, Nisi Dominus, HWV 232, Ода на День Святой Цецилии, HWV 76. Прямая трансляция из Королевской капеллы Версаля.

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Страна
Франция
Жанр
Концерты
Время
110 мин / 01:50

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