Геля
Актёры и съёмочная группа фильма «Геля»

Режиссёры

Стас Иванов

Режиссёр

Актёры

Илья Малаков

АктёрСаня
Антон Васильев

АктёрОрехов
Виктор Добронравов

Актёр
Антон Кузнецов

Актёр
Дарья Мельникова

АктрисаАня
Джульетта Шабанова

Актриса
Анна Арефьева

Актриса
Виталий Коваленко

Актёр
Мария Канунникова

АктрисаФея
Ариэль Ласкер

АктёрГик
Кристина Кулишенко

Актрисахозяйка Гели

Сценаристы

Стас Иванов

Сценарист

Продюсеры

Ольга Затулкина

Продюсер
Карина Иванова

Продюсер
Николай Иванов

Продюсер
Эдуард Илоян

Продюсер
Виталий Шляппо

Продюсер
Денис Жалинский

Продюсер
Георгий Шабанов

Продюсер
Стас Иванов

Продюсер
Владимир Тюлин

Продюсер

Художники

Полина Череда

Художник

Операторы

Павел Гусев

Оператор