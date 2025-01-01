О фильме
Новая криминальная комедия от автора сериалов «ЮЗЗЗ» и «Высокий сезон» Стаса Иванова — фильм «Геля» (2025). В главных ролях — Илья Малаков и звезда «Хрустального» Антон Васильев.
Дальнобойщик Саня со дня на день станет отцом. Иногда он промышляет кражей автомобилей, и накануне рождения ребенка соглашается на срочный заказ — перегнать «Гелендваген». Супруге Саня дал слово вернуться вовремя, но легкий заказ обернулся большими неприятностями: будущий отец оказался в эпицентре вооруженного конфликта криминальной группировки. Теперь Саня вынужден лавировать между наглыми угонщиками и ловкими полицейскими во главе с капитаном Ореховым, держа в уме приближающиеся роды жены. И все это — за один день, который перевернет судьбы героев.
«Геля» — фильм, смотреть который лучше всего в кинотеатре, чтобы ощутить масштаб драйвовой комедии.
Геля покупка билетов в кино онлайн
Рейтинг
- СИРежиссёр
Стас
Иванов
- Актёр
Илья
Малаков
- Актёр
Антон
Васильев
- Актёр
Виктор
Добронравов
- Актёр
Антон
Кузнецов
- Актриса
Дарья
Мельникова
- Актриса
Джульетта
Шабанова
- Актриса
Анна
Арефьева
- Актёр
Виталий
Коваленко
- МКАктриса
Мария
Канунникова
- АЛАктёр
Ариэль
Ласкер
- ККАктриса
Кристина
Кулишенко
- СИСценарист
Стас
Иванов
- ОЗПродюсер
Ольга
Затулкина
- КИПродюсер
Карина
Иванова
- НИПродюсер
Николай
Иванов
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Денис
Жалинский
- Продюсер
Георгий
Шабанов
- СИПродюсер
Стас
Иванов
- Продюсер
Владимир
Тюлин
- ПЧХудожник
Полина
Череда
- ПГОператор
Павел
Гусев