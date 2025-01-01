Новая криминальная комедия от автора сериалов «ЮЗЗЗ» и «Высокий сезон» Стаса Иванова — фильм «Геля» (2025). В главных ролях — Илья Малаков и звезда «Хрустального» Антон Васильев.



Дальнобойщик Саня со дня на день станет отцом. Иногда он промышляет кражей автомобилей, и накануне рождения ребенка соглашается на срочный заказ — перегнать «Гелендваген». Супруге Саня дал слово вернуться вовремя, но легкий заказ обернулся большими неприятностями: будущий отец оказался в эпицентре вооруженного конфликта криминальной группировки. Теперь Саня вынужден лавировать между наглыми угонщиками и ловкими полицейскими во главе с капитаном Ореховым, держа в уме приближающиеся роды жены. И все это — за один день, который перевернет судьбы героев.



