Где дети?
Актёры и съёмочная группа фильма «Где дети?»

Актёры и съёмочная группа фильма «Где дети?»

Режиссёры

Брюс Мэлмат

Брюс Мэлмат

Bruce Malmuth
Режиссёр

Актёры

Харли Кросс

Харли Кросс

Harley Cross
АктёрMichael Eldridge
Элизабет Арнуа

Элизабет Арнуа

Elisabeth Harnois
АктрисаMissy Eldridge
Макс Гэйл

Макс Гэйл

Max Gail
АктёрClay Eldridge
Фредерик Форрест

Фредерик Форрест

Frederic Forrest
АктёрCourtney Parrish
Эрик Ла Салль

Эрик Ла Салль

Eriq La Salle
АктёрDeputy Bernie Miles

Сценаристы

Мэри Хиггинс Кларк

Мэри Хиггинс Кларк

Mary Higgins Clark
Сценарист
Джек Шолдер

Джек Шолдер

Jack Sholder
Сценарист

Продюсеры

Зев Браун

Зев Браун

Zev Braun
Продюсер
Брайант Крист

Брайант Крист

Bryant Christ
Продюсер

Художники

Джейн Кейведон

Джейн Кейведон

Jane Cavedon
Художница
Робб Уилсон Кинг

Робб Уилсон Кинг

Robb Wilson King
Художник
Мэри Эллен Уинстон

Мэри Эллен Уинстон

Mary Ellen Winston
Художница

Монтажёры

Рой Уоттс

Рой Уоттс

Roy Watts
Монтажёр

Композиторы

Сильвестр Левай

Сильвестр Левай

Sylvester Levay
Композитор