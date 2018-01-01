Где дети? (фильм, 1986) смотреть онлайн

У одной женщины убивают двоих детей. Через девять лет после этой трагедии случается непостижимое и страшное: так же таинственно исчезают ее дети и от второго брака. Несчастная мать пытается сопоставить факты и прояснить эти мистические исчезновения.



