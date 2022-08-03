Конец 1960-х, успешный журналист Уорд расследует дерзкое убийство влиятельного шерифа-расиста, ему помогает юный разносчик газет Джек — родной брат Уорда, и сексапильная Шарлотта. Каждому из героев есть что скрывать и чего бояться — но раскалeнный воздух Юга пробуждает самые тeмные и горячие желания…

