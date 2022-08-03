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Газетчик HD

Газетчик HD (фильм, 2012) смотреть онлайн

2012, The Paperboy HD
Триллер, Криминал102 мин18+

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О фильме

Конец 1960-х, успешный журналист Уорд расследует дерзкое убийство влиятельного шерифа-расиста, ему помогает юный разносчик газет Джек — родной брат Уорда, и сексапильная Шарлотта. Каждому из героев есть что скрывать и чего бояться — но раскалeнный воздух Юга пробуждает самые тeмные и горячие желания…

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Детектив, Триллер
Качество
SD
Время
102 мин / 01:42

Рейтинг

6.1 КиноПоиск
5.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Газетчик HD»