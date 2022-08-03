Газетчик HD (фильм, 2012) смотреть онлайн
2012, The Paperboy HD
Триллер, Криминал102 мин18+
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О фильме
Конец 1960-х, успешный журналист Уорд расследует дерзкое убийство влиятельного шерифа-расиста, ему помогает юный разносчик газет Джек — родной брат Уорда, и сексапильная Шарлотта. Каждому из героев есть что скрывать и чего бояться — но раскалeнный воздух Юга пробуждает самые тeмные и горячие желания…
Рейтинг
6.1 КиноПоиск
5.7 IMDb
- Режиссёр
Ли
Дэниелс
- Актёр
Мэттью
Макконахи
- Актёр
Зак
Эфрон
- Актриса
Николь
Кидман
- Актёр
Джон
Кьюсак
- МГАктриса
Мейси
Грэй
- Актёр
Дэвид
Ойелоуо
- Актёр
Скотт
Гленн
- Актёр
Нед
Беллами
- НГАктриса
Ниалла
Гордон
- ЭБАктёр
Эдрик
Браун
- Сценарист
Ли
Дэниелс
- ПДСценарист
Питер
Декстер
- Продюсер
Ли
Дэниелс
- Продюсер
Кассиан
Элвес
- Продюсер
Ави
Лернер
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- Актёр дубляжа
Иван
Калинин
- ЖНАктриса дубляжа
Жанна
Никонова
- АШАктёр дубляжа
Алексей
Шадхин
- ЕШАктриса дубляжа
Елена
Шульман
- ДКМонтажёр
Джо
Клотц
- РШОператор
Роберто
Шэфер