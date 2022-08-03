Газета (фильм, 1994) смотреть онлайн

Двадцать четыре часа из жизни сотрудников нью-йоркской газеты «Нью-Йорк Сан». Редактор Хенри Хэкет должен за несколько часов собрать точные сведения об убийстве и остановить главного редактора Элисию Кларк, собирающуюся напечатать на первой полосе сенсационную статью, которая обвинила бы в этом злодеянии двух невиновных молодых ребят.



