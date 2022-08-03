Газета (фильм, 1994) смотреть онлайн
1994, The Paper
Драма, Комедия106 мин18+
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О фильме
Двадцать четыре часа из жизни сотрудников нью-йоркской газеты «Нью-Йорк Сан». Редактор Хенри Хэкет должен за несколько часов собрать точные сведения об убийстве и остановить главного редактора Элисию Кларк, собирающуюся напечатать на первой полосе сенсационную статью, которая обвинила бы в этом злодеянии двух невиновных молодых ребят.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Рон
Ховард
- Актёр
Майкл
Китон
- Актриса
Гленн
Клоуз
- Актриса
Мариса
Томей
- РКАктёр
Рэнди
Куэйд
- Актёр
Роберт
Дювалл
- Актёр
Джейсон
Робардс
- ДААктёр
Джейсон
Александер
- СГАктёр
Сполдинг
Грей
- Актриса
Кэтрин
О’Хара
- ЛТАктриса
Линн
Тигпен
- Сценарист
Дэвид
Кепп
- СКСценарист
Стивен
Кепп
- Продюсер
Брайан
Грейзер
- ФЗПродюсер
Фредерик
Золло
- ТХПродюсер
Тодд
Халлоуэлл
- Продюсер
Дэвид
Кепп
- МАХудожник
Мехер
Ахмад
- РРХудожница
Рита
Райек
- ДПМонтажёр
Дэниэл
П. Хэнли
- МХМонтажёр
Майк
Хилл
- ДСОператор
Джон
Сил
- РНКомпозитор
Рэнди
Ньюман