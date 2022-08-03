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Газета

Газета (фильм, 1994) смотреть онлайн

1994, The Paper
Драма, Комедия106 мин18+

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О фильме

Двадцать четыре часа из жизни сотрудников нью-йоркской газеты «Нью-Йорк Сан». Редактор Хенри Хэкет должен за несколько часов собрать точные сведения об убийстве и остановить главного редактора Элисию Кларк, собирающуюся напечатать на первой полосе сенсационную статью, которая обвинила бы в этом злодеянии двух невиновных молодых ребят.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
106 мин / 01:46

Рейтинг

6.7 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Газета»