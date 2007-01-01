Gary Moore - Blues for Jimi (фильм, 2007) смотреть онлайн

Сюжет

Гэри Мур был одним из наиболее выдающихся гитаристов в мире, а также одним из немногих музыкантов, которые могли отдать дань уважения поистине уникальному и новаторскому стилю игры Джими Хендрикса. На этом концерте, состоявшемся в лондонском клубе Hippodrome в 2007 году, Гэри Мур делает именно это — исполняет культовые композиции Хендрикса, начиная с Purple Haze и заканчивая Voodoo Chile (Slight Return), при поддержке участников оригинального состава The Jimi Hendrix Experience: Митча Митчелла и Билли Кокса.



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