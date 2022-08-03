Роме 25 годиков, у него нет работы, и всe, чего он хочет – это попасть на чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре в финском Оулу. Мать будущей рок-звезды с болью наблюдает за тем, как он днями напролет репетирует свой номер, а ведь мог бы заняться нормальным делом. И вот в момент обычной уборки случается непоправимое…

