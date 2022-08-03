Гармония (фильм, 2018) смотреть онлайн
2018, Гармония
Короткометражка6 мин12+
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О фильме
Роме 25 годиков, у него нет работы, и всe, чего он хочет – это попасть на чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре в финском Оулу. Мать будущей рок-звезды с болью наблюдает за тем, как он днями напролет репетирует свой номер, а ведь мог бы заняться нормальным делом. И вот в момент обычной уборки случается непоправимое…
СтранаРоссия
ЖанрКороткометражка
Время6 мин / 00:06
Рейтинг
7.3 КиноПоиск