Гарфилд (фильм, 2024) смотреть онлайн

2024, The Garfield Movie
Мультфильм, Фэнтези6+

После неожиданного воссоединения сосвоим давно потерянным отцом—уличным котом Виком—Гарфилд вместе сдругом-псом Одивынужден отказаться отсвоей идеально тепличной жизни иприсоединиться квесёлому иопасному приключению.

США, Великобритания, Гонконг
Комедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези

6.3 КиноПоиск
5.7 IMDb

