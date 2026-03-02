Гарфилд (фильм, 2024) смотреть онлайн
2024, The Garfield Movie
Мультфильм, Фэнтези6+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
После неожиданного воссоединения сосвоим давно потерянным отцом—уличным котом Виком—Гарфилд вместе сдругом-псом Одивынужден отказаться отсвоей идеально тепличной жизни иприсоединиться квесёлому иопасному приключению.
СтранаСША, Великобритания, Гонконг
ЖанрКомедия, Семейный, Мультфильм, Приключения, Фэнтези
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.7 IMDb
- МДРежиссёр
Марк
Диндал
- Актёр
Крис
Пратт
- Актёр
Сэмюэл
Л. Джексон
- ХУАктриса
Ханна
Уэддингхэм
- Актёр
Винг
Реймз
- Актёр
Николас
Холт
- ССАктриса
Сесили
Стронг
- Актёр
Харви
Гильен
- БГАктёр
Бретт
Голдстин
- БЯАктёр
Бовэнь
Ян
- Актёр
Снуп
Догг
- ДДАктриса
Джанелл
Джеймс
- АКАктёр
Ангус
Клауд
- ДФАктёр
Джефф
Фоксворти
- ЕКАктриса
Евгения
Карузо
- ЛСАктёр
Люк
Синк-Уайт
- ДДАктриса
Дев
Джоши
- ЧКАктриса
Чана
Кифер
- МКАктёр
Марк
Кифер
- МДАктёр
Марк
Диндал
- МРАктёр
Мэтт
Риппи
- ЭЛАктёр
Эрик
Лорен
- ЛМАктриса
Линси
Мёрелл
- ДВАктриса
Дженнифер
Вудворд
- ХФАктриса
Ханна
Феликс
- ПАСценарист
Пол
А. Каплан
- МТСценарист
Марк
Торгроув
- ДРСценарист
Дэвид
Рейнольдс
- Сценарист
Ли
Айзенберг
- ДКПродюсер
Джон
Коэн
- РАПродюсер
Рэйчел
Аманда Альтерман
- МКМонтажёр
Марк
Кифер
- ДДКомпозитор
Джон
Дебни