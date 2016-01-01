Гардеробщица (фильм, 2016) смотреть онлайн

Сюжет

Галина Александровна жонглирует улыбкой, одеждами и номерками. Театр начинается с вешалки, и это знание наделяет её страшной властью. Весь мир – театр, и она в нём – гардеробщица! Но, во что превратится её жизнь, если однажды, она бессовестно нахамит случайно опоздавшим на спектакль интеллиге�нтному отцу и дочери-подростку?



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