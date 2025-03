Garbage - One Mile High...Live (фильм, 2012) смотреть онлайн

Сюжет

После пятилетнего перерыва Garbage вернулись в центр внимания в 2012 году благодаря новому студийному альбому Not Your Kind Of People и первому мировому концертному туру за семь лет. Концерт One Mile High... Live, снятый во время этого тура 6 октября в театре «Огден» в Денвере, Колорадо, — первая запись полного выступления Garbage в электронном виде. Сердце группы — харизматичная солистка Ширли Мэнсон. На концертах с ней выступают двое гитаристов, Стив Маркер и Дюк Эриксон, а также барабанщик Бутч Виг и бас-гитарист Эрик Эйвери. На концерте были исполнены лучшие треки из нового альбома, а также культовые композиции из разных периодов творчества, благодаря чему можно получить мощное впечатление от выступления Garbage.



