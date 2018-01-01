Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Гангстер»

Режиссёры

Билл Дьюк

Bill Duke
Режиссёр

Актёры

Лоретта Дивайн

Loretta Devine
АктрисаPigfoot Mary
Тим Рот

Tim Roth
АктёрDutch Schultz
Чи МакБрайд

Chi McBride
АктёрIllinois Gordon
Уильям Этертон

William Atherton
АктёрThomas Dewey
Ричард Брэдфорд

Richard Bradford
АктёрCaptain Foley

Сценаристы

Крис Бренкето

Chris Brancato
Сценарист

Продюсеры

Билл Дьюк

Bill Duke
Продюсер
Крис Бренкето

Chris Brancato
Продюсер
Фрэнк Манкузо мл.

Frank Mancuso Jr.
Продюсер
Мелисса А. Кларк

Melissa A. Clark
Продюсер

Художники

Гари Боф

Gary Baugh
Художник
Мария Нэй

Maria Nay
Художница
Трэвис Бусенбарк

Travis Busenbark
Художник
Чарльз С. Беннетт

Charles C. Bennett
Художник
Ричард Бруно

Richard Bruno
Художник

Монтажёры

Гарри Керамидас

Harry Keramidas
Монтажёр

Композиторы

Элмер Бернстайн

Elmer Bernstein
Композитор