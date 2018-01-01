Гангстер (фильм, 1997) смотреть онлайн

30-е годы. Теневая преступность выплескивается на улицы Нью-Йорка, и смертельная вражда стравливает гангстера с гангстером. Бампи Джонсон, глава гарлемских рэкетиров, преисполнен гордости и чувства собственного превосходства.



Когда дикий, необузданный Голландец Шульц совершает серию дерзких налетов на его территорию, Бампи понимает, что для победы над Голландцем необходимо принять его правила игры. По мере того, как свирепая, непримиримая война набирает обороты, все, включая личную жизнь Бампи, выходит из-под контроля.



Помочь может лишь крайнее средство — привлечение на свою сторону самого страшного и могущественного гангстера в истории мафии — Лаки Лючано.



Гангстер смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.