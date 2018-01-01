Wink
Фильмы
Гамильтон
Актёры и съёмочная группа фильма «Гамильтон»

Актёры и съёмочная группа фильма «Гамильтон»

Режиссёры

Томас Каил

Томас Каил

Thomas Kail
Режиссёр

Актёры

Давид Диггс

Давид Диггс

Daveed Diggs
Актёр
Рене Голдсберри

Рене Голдсберри

Renée Elise Goldsberry
Актриса
Джонатан Грофф

Джонатан Грофф

Jonathan Groff
Актёр
Кристофер Нил Джексон

Кристофер Нил Джексон

Chris Jackson
Актёр
Жасмин Сифас Джонс

Жасмин Сифас Джонс

Jasmine Cephas Jones
Актриса
Лин-Мануэль Миранда

Лин-Мануэль Миранда

Lin-Manuel Miranda
Актёр
Лесли Одом мл.

Лесли Одом мл.

Leslie Odom Jr.
Актёр
Окьерете Онаодован

Окьерете Онаодован

Okieriete Onaodowan
Актёр
Энтони Рамос

Энтони Рамос

Anthony Ramos
Актёр
Филлипа Су

Филлипа Су

Phillipa Soo
Актриса
Карли Беттиоль

Карли Беттиоль

Carleigh Bettiol
Актриса
Ариана Дебоуз

Ариана Дебоуз

Ariana DeBose
Актриса
Сидни Джеймс Харкорт

Сидни Джеймс Харкорт

Sydney James Harcourt
Актёр
Саша Хатчингс

Саша Хатчингс

Sasha Hutchings
Актриса
Тэйн Джесперсон

Тэйн Джесперсон

Thayne Jasperson
Актёр
Элизабет Джудд

Элизабет Джудд

Elizabeth Judd
Актёр
Джонатан Руа

Джонатан Руа

Jonathan Rua
Актёр
Остин Смит

Остин Смит

Austin Smith
Актёр
Сет Стюарт

Сет Стюарт

Seth Stewart
Актёр
Эфраим Сайкес

Эфраим Сайкес

Ephraim Sykes
Актёр

Сценаристы

Лин-Мануэль Миранда

Лин-Мануэль Миранда

Lin-Manuel Miranda
Сценарист

Продюсеры

Джилл Фурман

Джилл Фурман

Jill Furman
Продюсер
Томас Каил

Томас Каил

Thomas Kail
Продюсер
Джон Кеймен

Джон Кеймен

Jon Kamen
Продюсер

Монтажёры

Джона Моран

Джона Моран

Jonah Moran
Монтажёр

Операторы

Деклан Куинн

Деклан Куинн

Declan Quinn
Оператор

Композиторы

Лин-Мануэль Миранда

Лин-Мануэль Миранда

Lin-Manuel Miranda
Композитор